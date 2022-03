Het is pompen of verzuipen voor Visual Concepts en 2K. Hoewel 2K jaren lang prima WWE-games heeft weten neer te zetten, was WWE 2K20 dusdanig dramatisch dat het zelfs het partnerschap tussen 2K en de WWE onder druk heeft gezet. 2K is er dan ook snel bij om zo gauw mogelijk wat van de bugs in WWE 2K22 op te lossen.

Het gaat om wat problemen met de MyRISE-modus, online serverproblemen en voor de rest wat finetuning op het gebied van performance. Helaas hebben 2K en Visual Concepts geen officiële changelog gedeeld, dus qua informatie zullen we het nu met onderstaande tweet moeten doen.

#WWE2K22 Patch Update 1.05

⭐ Addressed server issues (ONLINE)

⭐ Addressed issues related to MyRISE

⭐ Improved Superstar interactions

⭐ Improved performance and visuals

AND MORE! Thanks for your patience, now get back into the ring! pic.twitter.com/VxHiiHkOyJ

— #WWE2K22 (@WWEgames) March 11, 2022