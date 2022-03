Sinds Visual Concepts de leiding heeft gekregen over de WWE 2K-serie gaat het niet zo lekker met de worstelreeks. Zowel pers als gamers waren niet echt blij met de laatste twee delen. WWE 2K22 moet hier verandering in brengen. Als dat niet gebeurt, dan kan dat mogelijk grote gevolgen hebben voor uitgever Take-Two Interactive.

Volgens bronnen van Fightful Select is de WWE zelf ook niet tevreden met de gang van zaken rondom de serie. De worstelinstantie houdt nu goed in de gaten hoe het WWE 2K22 zal vergaan.

Mocht ook dit deel niet goed in de smaak vallen bij pers en gamers, dan zal de worstelreeks worden overgeheveld aan Electronic Arts. Zet WWE 2K22 de serie weer op de kaart, dan zal hoogstwaarschijnlijk het contract met Take-Two worden verlengd.

Of het klopt is echter onzeker, gezien het niet officieel bevestigd is. Het goede nieuws is in ieder geval dat het er positief uitziet voor deze titel, zo was Wim in zijn preview over de game te spreken. De review mag je volgende week verwachten.