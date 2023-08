Fabrikanten zoals Sony en Microsoft voegen met regelmaat nieuwe features toe aan de software van hun consoles, soms zijn dit grote zaken, maar vaak zijn ook de kleinere, quality-of-life verbeteringen welkom.

In die laatste categorie heeft Microsoft onlangs een update uitgerold naar Xbox Insiders, met het voornemen om dit op termijn naar iedereen uit te rollen. Xbox-spelers kunnen nu namelijk vanuit de UI de console in de pairingstand zetten en zodoende controllers verbinden, zonder dat ze hiervoor hoeven op te staan.

Dit kan erg handig zijn in het geval je meerdere Xbox consoles of pc’s in huis hebt staan en met regelmaat tussen deze platforms wisselt. Tom Warren deelde op Twitter een video van hoe dit precies werkt.

Microsoft doet er vaak niet lang over om dergelijke features wereldwijd uit te rollen, hou dus vooral je console in de gaten.

a new Xbox feature lets you pair controllers and accessories without having to leave your couch to hit the pairing button on the console. Here's how it works: pic.twitter.com/qPPEpY20S0

— Tom Warren (@tomwarren) August 5, 2023