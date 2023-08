Volgende week dinsdag zitten we op de helft van de maand augustus en dat is altijd het moment waarop de games voor PlayStation Plus Extra en Premium worden toegevoegd. Via het PlayStation Blog heeft Sony een overzicht gegeven van wat er op stapel staat en het is weer een uitgebreide line-up.

Zo zijn zowel Sea of Stars als Moving Out 2 titels die op die dag uitkomen en dus gelijk een day-one release zijn via de dienst. Andere titels die er tussen staan zijn ook zeker niet verkeerd met games als Lost Judgment en The Witch Queen, wat een uitbreiding is voor Destiny 2.

Tot slot worden er drie klassiekers toegevoegd aan het aanbod van PlayStation Plus Premium, twee PlayStation games en één PlayStation Portable titel.

PlayStation Plus Extra & Premium

Sea of Stars (PS4|PS5)

Moving Out 2 (PS4|PS5)

Destiny 2: The Witch Queen (PS4|PS5)

Lost Judgment (PS4|PS5)

Destroy All Humans 2 Reprobed (PS4|PS5)

Two Point Hospital: Jumbo Edition (PS4)

Source of Madness (PS4|PS5)

Cursed to Golf (PS4|PS5)

PJ Masks: Heroes of the Night (PS4|PS5)

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures (PS4|PS5)

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition (PS4|PS5)

Spellforce III Reforced (PS4)

Midnight Fight Express (PS4)

PlayStation Plus Premium

MediEvil: Resurrection (PS4|PS5)

Ape Escape: On the Loose (PS4|PS5)

Pursuit Force: Extreme Justice (PS4|PS5)

Hieronder een video die in vogelvlucht langs de titels gaat die voor later deze maand op het programma staan. PlayStation Plus abonnement afsluiten of tegoed aanschaffen voor een upgrade? Klik dan hier.