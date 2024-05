Afgelopen week heeft Nintendo een handelsmerk geregistreerd voor twee verschillende games die in 2015 zijn uitgebracht. Het gaat om de WiiU-game Kirby and the Rainbow Paintbrush, dat ook wel bekendstaat als Kirby and the Rainbow Curse, en de 3DS-game Fullblox.

Het gebeurt wel vaker dat een oud handelsmerk verlengd wordt, maar dat is dus niet het geval. Het originele handelsmerk bestaat nog steeds en is momenteel actief. Het lijkt er dus op dat er meer aan de hand zou kunnen zijn. Wie weet werkt Nintendo aan een heruitgave van deze twee games.

Mogelijk zien we meer over deze twee games in de aankomende zomer.