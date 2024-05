Donkey Kong kennen we allemaal waarschijnlijk wel: deze gorilla met een voorliefde voor rollende tonnen is inmiddels al decennialang een echt icoon in de gamewereld. Hij heeft al meegespeeld in talloze games (waaronder het recente Mario vs. Donkey Kong), maar eigenlijk is het best al lang geleden dat we nog eens een echt ‘nieuwe’ game hebben gekregen die draait om onze goede vriend. Geruchten suggereren nu echter dat er ooit zo’n game in de maak is geweest… eentje die niet door Nintendo ontwikkeld werd.

Fansite DK Vine laat weten dat ‘Vicarious Visions’ (vandaag bekend als ‘Blizzard Albany’) een lange tijd heeft gewerkt aan een Donkey Kong-game onder de codenaam ‘Freedom’. Dit zou een 3D-platformer zijn geweest, die onder het toeziend oog van Shigeru Miyamoto werd ontwikkeld. Er werd ongeveer zes maanden aan de game gewerkt, maar het project geraakte niet van de grond omdat Activision (waartoe Vicarious Visions behoort) hun focus op andere games wou leggen, zoals de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. De game werd uiteindelijk intern geannuleerd in 2016 omdat het maar niet van de grond geraakte.