Respawn Entertainment heeft een nieuwe Apex Legends: Upheaval trailer uitgebracht die flink wat gameplaybeelden laat zien. Daarin staat voornamelijk de nieuwe Legend Alter en haar krachten centraal. Hiervan lijken de meeste, zoals Void Damage en Ultimate Void Nexus, om teleportatie te draaien en hoe die zowel aanvallend als defensief zijn te gebruiken. Uiteraard blijft het daar niet bij, maar kijk gerust zelf in de onderstaande trailer naar alles wat komen gaat.

Apex Legends: Upheaval komt op 7 mei uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Deze release markeert de start van alweer het 21ste seizoen van de game. Het is ook voor het eerst sinds de toevoeging van Revenant in 2020, dat er een kwaadaardige Legend aan de game wordt toegevoegd in de vorm van Alter. Overigens is Electronic Arts van plan om Apex Legends ook buiten het Battle Royale-genre om verder uit te breiden.