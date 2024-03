Wie aan Battle Royale-games denkt, kan zonder twijfel het succesvolle Apex Legends noemen. Het is al een aantal jaar een grote speler binnen het genre en we zijn inmiddels al in seizoen 20 beland. De community is nog steeds erg groot en de game wordt door veel spelers nog steeds gespeeld. Wie geen genoegen kan krijgen van de Battle Royale-game van Respawn Entertainment, mag in de toekomst nog meer daarvan verwachten.

In een interview met de CEO van EA Andrew Wilson werd namelijk meer verteld over de toekomst van Apex Legends. De game bestond in februari namelijk vijf jaar en met seizoen 20 werd geprobeerd om de game aantrekkelijker te maken voor nieuwe spelers. Volgens Wilson komt het aantal actieve spelers dicht in de buurt van andere pieken en dat is een goed teken. De volgende fase is volgens hem om te kijken hoe het concept van Apex Legends verder uitgebreid kan worden. Hier gaan we volgens Wilson meer over zien in het komende jaar.

“It’s an incredible game, it’s a core game, it’s not for the faint of heart when you come into it, and that’s part of its charm and part of why people love it. But job number one for us is, how do we make that a little more new player friendly? And that’s what you’re starting to see, you’re starting to see it with Season 20, which is really built around how do we drive more acquisition and more engagement.

And I would say the early signs of that have been very promising. We’re starting to see numbers that are more like the numbers that we’d seen at the peak.

The next phase will then be, how do we think about more modalities of play, how do you expand beyond the traditional battle royale universe? And we’ll start to see that in the coming year,” Wilson said.