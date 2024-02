Op 13 februari gaat het nieuwe Apex Legends seizoen van start en samen met dit seizoen brengt Respawn Entertainment een belangrijke update uit. Deze update voegt onder andere de optie toe om de game op current-gen systemen in 120Hz te spelen.

Daarnaast gaan er ook nog wat andere zaken op de schop. EA stuurde ons een duidelijk (Nederlandstalig) overzicht met alle aanpassingen en vernieuwingen, die we hieronder hebben geplaatst. Dat is niet alles, ook is er een nieuwe gameplay trailer uitgebracht.