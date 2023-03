Respawn Entertainment werd jaren terug opgericht door Jason West en Vince Zampella nadat zij met bonje bij Infinity Ward vertrokken. Met hulp van Electronic Arts hebben ze de genoemde studio opgezet, die we natuurlijk kennen van Titanfall, Apex Legends en de Star Wars Jedi-games.

Het gaat de ontwikkelaar voor de wind, want ze hebben aangekondigd een derde studio te openen. Deze zal geopend worden in Madison te Wisconsin in de Verenigde Staten. De studio zal geleid worden door veteraan Ryan Burnett die eerder werkzaam was voor Raven Software en Epic Games.

De studio zal zich voornamelijk bezig gaan houden met Apex Legends in een ondersteunende rol. De andere twee studio’s van Respawn Entertainment zijn te vinden in Los Angeles en Vancouver.