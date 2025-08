Apex Legends aangekondigd voor de Nintendo Switch 2

Ontwikkelaars EA en Respawn Entertainment hebben tijdens de recente Nintendo Direct: Partner Showcase aangekondigd dat Apex Legends op zeer korte termijn beschikbaar zal zijn voor de Nintendo Switch 2. In een nieuwe trailer zien we dat de Switch 2-titel voorzien is van een betere framerate en hogere resolutie, vergeleken met de originele Switch-versie. Net als op andere platformen zal de Switch 2-versie voorzien zijn van de reguliere Battle Royale mode en de Mixtape mode. In de mixtape modus nemen spelers het tegen elkaar op in drie roterende gamemodi, zoals Team Deathmatch, Control en Gun Run. Bekijk de trailer hieronder.

Spelers hoeven niet al te lang te wachten, Apex Legends is namelijk vanaf 5 augustus beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.