Electronic Arts en Respawn Entertainment hebben een wijziging aangekondigd voor de Battle Passes in Apex Legends die vanaf seizoen 22 in zal gaan.

De wijziging betreft een ‘split’ van de Battle Pass. Dit betekent dat er twee Battle Passes per seizoen zullen zijn. De eerste Battle Pass is aan het begin van het seizoen beschikbaar en de andere vanaf de helft. De Battle Passes zullen tot level 60 gaan, maar kosten elk nog steeds € 9,99, dezelfde prijs als eerdere Battle Passes die tot level 110 gingen. Dit betekent in feite een prijsverdubbeling.

De ontwikkelaar heeft beloningen uit de Battle Pass die niet vaak werden gebruikt uit toekomstige Battle Passes verwijderd. Ook introduceert de ontwikkelaar een nieuwe Premium+ versie van de Battle Pass. Deze kost € 19,99 en is goedkoper dan de Premium Battle Pass Bundle die voorheen beschikbaar was. Premium+ bevat 10 Battle Pass-levels, 2 Premium+ legendarische skins die exclusief beschikbaar zullen zijn vanuit de bundel voor minstens één jaar en 10 Exotic Shards. Daarnaast zullen alle Legends speelbaar zijn voor zolang de Battle Pass actief is.

Voor de volledige lijst van wijzigingen kun je het communitybericht van Respawn raadplegen op de Apex Legends-website. Wat vind jij van de wijzigingen?