Ontwikkelaar Respawn Entertainment heeft aangekondigd dat Apex Legends eindelijk cross-progression zal krijgen. Dit proces zorgt ervoor dat je cosmetica, Apex Coins en meer gedeeld zullen worden tussen de verschillende platforms waarop je het spel kunt spelen. Deze wijziging zal beschikbaar zijn vanaf het 19e seizoen van Apex Legends: Ignite.

Omdat cross-progression een toevoeging is en geen inherent onderdeel was van de ontwikkeling, zijn er enkele complicaties verbonden aan de implementatie van deze functionaliteit. Alle accounts zullen geleidelijk aan beschikbaar worden op alle platforms in de komende weken. Als je dit niet wilt, heb je helaas pech, want er is geen mogelijkheid om je hiervoor af te melden. Een ander nadeel is dat je statistieken niet samengevoegd zullen worden. In plaats daarvan kiest Respawn je hoofdplatform (het platform waarop je het hoogste level hebt) en gebruikt dit als basis voor je account.

Er is nog één uitzondering waarbij het platform waarop je speelt wel van belang is en dat is de ranglijsten (ranked leaderboards). Deze zullen nog steeds apart zijn voor elk platform, evenals een aantal platform-exclusieve cosmetica, zoals items die je via PlayStation Plus en Xbox Gold hebt gekregen. Je zult de skins, enzovoort, niet verliezen, maar je kunt ze alleen gebruiken op het betreffende platform.

Apex Legends is nu beschikbaar op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.