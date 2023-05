Volgende week begint het nieuwste seizoen van Apex Legends. Het seizoen getiteld ‘Arsenal’ ziet de introductie van een nieuwe Legend genaamd Ballistic en een update aan de bestaande World’s Edge map. Om dit allemaal te tonen hebben Respawn Entertainment en EA een aantal nieuwe trailers uitgebracht.

Ballistic is een gepensioneerd oud-deelnemer die het strijdveld weer betreedt om zijn zoon te kunnen beschermen. Hij heeft een aantal interessante vaardigheden, zo kan hij een derde wapen met zich meedragen en weet hij met zijn Ultimate zijn hele team te buffen met oneindige ammo, sneller herladen en een hogere bewegingssnelheid.

Naast de update aan de World’s Edge map, die is voorzien van nieuwe locaties, heeft de Firing Range ook een redesign ontvangen en er is een nieuw Weapon Mastery systeem waarmee spelers meer beloningen kunnen vrijspelen

De Apex Legends Arsenal update is vanaf 9 mei beschikbaar. Je kunt Apex Legends nu gratis downloaden op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Mobiele spelers kunnen helaas geen Apex Legends meer spelen, die versie is namelijk sinds 1 mei offline.