Op 13 februari gaat het nieuwe seizoen van Apex Legends van start, Breakout genaamd. Dit is het 20ste seizoen dat ook het vijfjarige bestaan van de game markeert. Het nieuwe seizoen zal natuurlijk via een update aan de game toegevoegd worden en die brengt ook een andere gewilde feature.

Er komt namelijk 120Hz ondersteuning naar Apex Legends, waardoor je op current-gen systemen op een nog hogere framerate kunt spelen en dat is fijn. Ook zal deze update ondersteuning voor haptische feedback en adaptieve triggers toevoegen. Er komen dus wat quality of life verbeteringen naar de game.

Buiten dat introduceert Breakout een nieuwe mixtape map, een nieuw Legend Upgrade systeem en nog veel meer. Via een uitgebreide blogpost gaat EA dieper op alle inhoudelijke veranderingen in en dat artikel kan je hier vinden. Of bekijk de onderstaande trailer om een indruk van het nieuwe seizoen te krijgen.