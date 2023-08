De eerste Flashback verscheen in 1992 en veroverde een belangrijk plekje in de geschiedenis van ons favoriete medium. Nu, meer dan 30 jaar later, staat er eindelijk een vervolg op het programma, dat een charmante terugkeer belooft naar het cyberpunk universum dat zo lang geleden menig hart wist te stelen. Klinkt alvast veelbelovend!

Als hoofdpersonage Conrad B. ben je op zoek naar je beste vriend Ian, terwijl je de United Worlds in ons zonnestelsel tracht te redden van de snode generaal Lazarus. Eén van de vijf werelden die je op je tocht zal betreden heet New Washington en wordt aan ons voorgesteld in een gloednieuwe trailer. Het filmpje vind je zoals gebruikelijk hieronder.

Flashback 2 verschijnt in november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S , Nintendo Switch en pc. Zal de game een gelijkaardige indruk weten achter te laten als het origineel?