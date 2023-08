Helemaal een verrassing is het niet, gezien het eerder al lekte, maar Bethesda heeft tijdens QuakeCon vanavond de heruitgave van Quake II aangekondigd. Na de aankondiging is de game ook direct uitgebracht en het betreft hier een versie die her en der is geoptimaliseerd.

Zo is deze Quake II editie voorzien van een 4K resolutie (1080p op PS4 en Xbox One) met een widescreen optie, nieuwe modellen, animaties, AI, belichting, anti-aliasing, verbeterde cinematics en meer. Daarbij bevat de game alle content uit het origineel, inclusief mission packs en Quake II 64.

Nieuw is de Call of the Machine campagne, die bij de game inbegrepen zit. Verder biedt de game voor online gameplay cross-play mogelijkheden. Daarnaast is Quake II lokaal in multiplayer en in coöp te spelen.

De game is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De prijs is € 9,99.