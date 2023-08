Gamers die in 2012 Lollipop Chainsaw hebben gespeeld, ontvingen vorig jaar in juli goed nieuws. Er werd namelijk aangekondigd dat er een remake in de maak is. Deze stond aanvankelijk gepland voor dit jaar, maar die plannen zijn gewijzigd.

Dragami Games wil de fans van het origineel niet teleurstellen, daarom hebben ze de lat voor zichzelf hoog gelegd. De ontwikkelaar is van mening dat er meer tijd nodig is dan in eerste instantie werd gedacht om dit te bereiken. Daarom is de release van Lollipop Chainsaw aanzienlijk uitgesteld.

De nieuwe geplande release is nu ergens in de zomer van 2024. De officiële verklaring van Dragami Games luidt als volgt:

“Although development of RePOP was carried out with the intention of a 2023 release, our commitment to providing the best possible quality experience to our players led us to making the hard decision to extend the development period in order to ensure this. We sincerely apologize to all who had been waiting for the latest installment in the Lollipop Chainsaw series, and kindly ask for your understanding in this matter.”