Nadat er eerder al een foto lekte van de PlayStation 5 Slim is er nu ook een video online verschenen. Deze video geeft een beter beeld van de nieuwe console, die mogelijk tijdens Gamescom Opening Night Live aangekondigd wordt.

Wat we in de video zien is een casing van de PlayStation 5 Slim, dus er zit geen hardware in. Dit komt overeen met de foto van gisteren, al kan dit natuurlijk ook volstrekt fake zijn. Mocht dit inderdaad de PlayStation 5 Slim zijn, dan zullen we naar verwachting snel meer horen.