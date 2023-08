De WipEout-franchise ligt al geruime tijd in de archiefkast en het ziet er niet naar uit dat we daar op korte termijn iets nieuws van mogen verwachten. Dat was voor programmeur Dominic Szablewski reden genoeg om de broncode van de oorspronkelijke WipEout af te stoffen en een port te maken. Dat is hem gelukt, want via deze link kun je de game rechtstreeks vanuit je browser spelen.

Dat ging niet zonder slag of stoot, aldus Szablewski in zijn blogpost. De broncode van de originele game werd in 2022 gelekt en in de afgelopen maanden heeft hij hard gewerkt aan het opnieuw compileren van de libraries en zelfs het herschrijven van zaken zoals de renderer, de physics engine, de HUD en de menu’s. Het resultaat is nog niet perfect, zo geeft de programmeur zelf toe en er zijn nog wat bugs die verpletterd moeten worden.