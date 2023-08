Zoals er maandelijks nieuwe games toegevoegd worden aan de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium, verdwijnen er geregeld ook weer games uit het aanbod. Nog deze maand zullen een handjevol titels de service verlaten, zoals te lezen valt in de ‘last chance to play’ sectie van PlayStation Plus.

De volgende titels zullen na 31 augustus niet langer beschikbaar zijn:

Watch_Dogs

Watch_Dogs 2

Death end re;Quest 2

Deathloop

Steep

Chicory: A Colorful Tale

Through the Darkest of Times

Nidhogg 2

Mocht je deze titels nog willen spelen, dan heb je dus nog twee weken de tijd om dit ‘kosteloos’ via de service te doen. Na 31 augustus zul je als PlayStation Plus Extra/Premium abonnee de titels weer moeten aanschaffen.