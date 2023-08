Zo nu en dan worden er klassieke games aan het aanbod van titels voor PlayStation Plus Premium abonnees toegevoegd. Zodra die beschikbaar worden gesteld, zijn ze doorgaans enkel beschikbaar voor de abonnees op de hoogste tier van PlayStation Plus en niet los tegen betaling.

Na enige tijd geeft Sony de titels als het ware vrij, wat per game wisselt vanwege PlayStation Plus Premium exclusiviteit. Nu blijkt dat er vier titels van Bandai Namco beschikbaar zijn gesteld voor losse aanschaf. Het gaat om de volgende games:

Tekken 2

Mr Driller

Ridge Racer 2

Ridge Racer Type 4

We hebben even een kijkje in de Europese PlayStation Store genomen en zien dat de bovenstaande titels los verkrijgbaar zijn voor het bedrag van € 9,99.