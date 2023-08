Begin deze maand verscheen het gerucht dat Lenovo zou werken aan een handheld pc, genaamd Legion Go. Hoewel een officiële aankondiging nog moet volgen, zijn nu ook de eerste productfoto’s gelekt (via Windowsreport) die het bestaan van het platform min of meer bevestigen.

De handheld lijkt logischerwijs op die van concurrenten Valve en ASUS, respectievelijk de Steam Deck en ROG Ally. Het betreft echter een platform waarvan de twee controllers die aan de zijkant zitten los te koppelen zijn, zoals we dat van de Nintendo Switch kennen.

Wanneer het platform moet uitkomen is nog niet bekend en ook de specs zijn nog afwachten. Naar verwachting komt Lenovo snel met een aankondiging nu ook de afbeeldingen zijn gelekt. Bij nieuws lees je het hier.