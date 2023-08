De aankondiging van Red Dead Redemption voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch werd met gemengde gevoelens ontvangen. Het leek namelijk alsof de game simpelweg geport zou worden en niets meer dan dat. We weten nu dat dit niet helemaal het geval is.

Digital Foundry heeft Red Dead Redemption onder de loep genomen en getest op zowel de PlayStation 4 (Pro) als de PlayStation 5. Voor deze platformen geldt dat de resolutie is verhoogd ten opzichte van het origineel. De PS4-versie draait op 1080p en zowel de PS4 Pro als de PS5 tonen 4K-beelden. De framerate is echter niet omhoog gegaan, waardoor het spel nog steeds op 30 frames per seconde draait.

Wanneer je Red Dead Redemption speelt op de PlayStation 5, springt één aspect er duidelijk bovenuit in vergelijking met alle andere versies, inclusief de Xbox-versies, en dat zijn de schaduwen. Op de current-gen console van Sony zijn de schaduwen het scherpst.

Hieronder kun je bekijken welke verdere veranderingen zijn doorgevoerd in de PlayStation 4- en PlayStation 5-versies van Red Dead Redemption ten opzichte van het origineel.