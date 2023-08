Deze week gaat gamescom van start en net zoals voorgaande edities, zal de beurs afgetrapt worden met Gamescom Opening Night Live, de showcase die door Geoff Keighley in het leven is geroepen. De gastheer heeft al verteld dat dit jaar minder in het teken zal staan van nieuwe aankondigingen, maar dat er juist aandacht wordt besteed aan titels die eerder onthuld zijn.

Diezelfde Keighley heeft nu ook via Twitter/X aangegeven dat de showcase zo’n twee uurtjes in beslag zal nemen, samen met de pre-show van zo’n 30 minuten ben je dus een flinke tijd zoet. Titels die getoond worden tijdens Gamescom Opening Night Live zijn onder meer Black Myth: Wukong, Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Mirage en Mortal Kombat 1.

