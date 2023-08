The Invincible is al een paar keer uitgesteld, maar het lijkt er nu op dat de game binnenkort daadwerkelijk wordt uitgebracht. Er is namelijk een officiële releasedatum aangekondigd.

11 bit Studios en Starward Industries hebben aangekondigd dat The Invincible op 6 november zal worden uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Heb je interesse in de game en ga je deze week naar de gamescom? Dan kan je alvast een demo van het spel spelen.

De onthulling van de releasedatum van The Invincible is natuurlijk een goede reden om een nieuwe trailer te presenteren. Die kun je hieronder bekijken.