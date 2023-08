Nintendo heeft een nieuwe firmware update uitgebracht voor de Nintendo Switch en het betreft hier versie 16.1.0. Deze update is net zoals de eerdere updates dit jaar niet al te bijzonder, want de officiële patch notes geven aan dat het bedoeld is om de algehele ervaring te verbeteren.

Zoals altijd heeft dataminer Oatmealdome nog wat onderzoek gedaan en komt met een klein beetje meer specifieke aanpassingen, maar daaruit blijkt dat de update niet echt noemenswaardige dingen doet. Je kunt de update nu downloaden voor het platform.

“[Nintendo Switch Firmware Update] 16.1.0 is out. Various components were updated (HOME menu, Asian fonts, keyboard, web browser, etc), but I don’t know the specifics. The bad words lists were updated.”