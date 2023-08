Er is al heel wat inkt gevloeid over de mogelijke overname van Activision Blizzard door Microsoft. Niet iedereen ziet deze nieuwe ontwikkeling in het videogamelandschap namelijk zitten. De CMA – het Britse orgaan dat waakt over een faire concurrentiestrijd op de markten – is één van de partijen die zich al vanaf dag één tegen de deal kanten en werpt een mogelijk monopolie op cloud streaming op als voornaamste reden.

Microsoft heeft geluisterd naar deze bezorgdheid en hoopt de CMA voor zich te winnen met een nieuw plan. De komende vijftien jaar zal Ubisoft namelijk heer en meester worden over het streamen van Activision Blizzard titels. Dat gebeurt in de eerste plaats via hun eigen streamingplatform, Ubisoft+, maar de uitgever zal de streamingrechten op de games ook kunnen uitbesteden aan derde partijen. Een interessante ontwikkeling, dus.

We zijn benieuwd of de CMA dit voldoende acht om (toch op zijn minst een deel van) hun bezwaren te laten vallen.