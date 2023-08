In 1974 werd de film Murder on the Orient Express uitgebracht, en in 2017 verscheen een soort ‘re-imagining’. Volgende maand wordt er een spel uitgebracht dat eveneens een nieuwe draai geeft aan het oorspronkelijke verhaal.

Agatha Christie: Murder on the Orient Express speelt zich af in de moderne tijd en voegt enkele wijzigingen toe aan het originele verhaal, waardoor een boeiend geheel ontstaat. Je zult bewijs moeten verzamelen en verdachten moeten ondervragen om een moord op te lossen.

Agatha Christie: Murder on the Orient Express wordt uitgebracht op 19 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.