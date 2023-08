Aan alle mooie liedjes komt een einde; elke dag heeft ten slotte zijn zonsopkomst, maar ook -ondergang. De Kinect was ooit Microsofts paradepaardje, een hebbeding waarmee veel gamers met een Xbox onder hun televisie trots uitpakten. Het toestel loopt nu echter op zijn laatste benen en zal binnenkort voorgoed verdwijnen in de kluizen der geschiedenis.

Uit een post op Microsofts mixed reality blog blijkt namelijk dat het bedrijf stopt met de Azure Kinect – de meest recente iteratie van het product, oorspronkelijk op de markt gebracht in 2019 – te fabriceren. Een opvolger binnen de Kinect-lijn komt er niet. Wél zal Microsoft de technologie aan derde partijen doorgeven, zodat ze er hun eigen ding mee kunnen doen.

Het product zelf mag dan wel verdwijnen, dat wil niet zeggen dat het DNA van de Kinect geen rol van betekenis meer zal spelen in de toekomst van de videogame-industrie. Wordt vervolgd?

“As the needs of our customers and partners evolve, we regularly update our products to best support them. From time to time, this includes introducing new opportunities, as well as retiring products.”

“We have made the decision to end production of Azure Kinect Developer Kit, but this is far from the end of this technology as it will continue to be available through our partner ecosystem.”