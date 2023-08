In 2011 bood Bulletstorm je diverse mogelijkheden om dood en verderf te zaaien. Nu, twaalf jaar later, krijg je de kans om hetzelfde te doen op de pc en PlayStation VR2.

We waren al op de hoogte dat Bulletstorm VR in ontwikkeling was voor de virtual reality-bril van de PlayStation 5 en pc, maar ontbrak enkel nog de datum waarop we het spel konden spelen. People Can Fly heeft nu bekendgemaakt dat de virtual reality-versie van deze first-person shooter op 14 december 2023 beschikbaar zal zijn.

Ter ere van de aankondiging van de releasedatum van Bulletstorm VR is er een nieuwe trailer beschikbaar gesteld. Deze check je hieronder.