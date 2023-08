Dankzij het succes van Persona 5 heeft de Persona-franchise een aanzienlijke boost gekregen. ATLUS speelt hierop in en richt zich volledig op de serie. Zo heeft de ontwikkelaar al aangekondigd dat er een ‘reimagining’ van Persona 3 op komst is. We weten nu wanneer deze game zal verschijnen.

Persona 3 Reloaded zal op 2 februari 2024 worden uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Verschillende edities zullen beschikbaar worden gesteld. Je hebt de keuze uit twee fysieke versies en deze zijn als volgt:

Standard Edition ($69.99) Base Game

($69.99) Aigis Edition Base game Collector’s box Art book Two-disc soundtrack CD Aigis figure Downloadable Content Pack – Includes all purchasable additional content for the game. (“Persona 5 Royal Phantom Thieves Costume Set,” “Persona 5 Royal Shujin Academy Costume Set,” “Persona 5 Royal Persona Set 1,” “Persona 5 Royal Persona Set 2,” “Persona 5 Royal Background Music Set,” “Persona 4 Golden Yasogami High Costume Set,” “Persona 4 Golden Persona Set”).



De game wordt ook digitaal aangeboden en als je hier voor kiest, dan zijn er drie versies beschikbaar. Dit zijn de volgende:

Standard Edition ($69.99) Base game

($69.99) Digital Deluxe Edition ($79.99) Base game Digital art book – Filled with 64 pages of character art, concept art, backgrounds and other illustrations from the game. Digital soundtrack – Listen to newly arranged tracks from the original Persona 3 plus all new tracks from Persona 3 Reload, presented by the ATLUS Sound Team for a total of 60 new songs.

($79.99) Digital Premium Edition ($99.99) Base game Digital art book Digital soundtrack Downloadable Content Pack

($99.99)

Het is op het moment nog niet bekend wat de prijzen in Euro’s zullen zijn. Wel is er een nieuwe video van Persona 3 Reloaded vrijgegeven en deze kan je hieronder bekijken.