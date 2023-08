Als je iemand vraagt om een superheld te noemen, zullen hoogstwaarschijnlijk namen als Spider-Man, Superman en Batman vaak genoemd worden. Eén van de minder bekende helden is Hellboy. Er komt een nieuwe game uit van deze superheld en nu is er een releasedatum bekend.

Hellboy: Web of Wyrd werd eind vorig jaar aangekondigd en dankzij Upstream Arcade en Good Shepherd Entertainment weten we nu wanneer het spel uitkomt. Deze roguelite brawler zal op 4 oktober beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc.

Opmerkelijk genoeg wordt er niet gesproken over een PlayStation 4- of Xbox One-versie. Dat is vreemd, want bij de aankondiging van het spel werd vermeld dat Hellboy: Web of Wyrd ook voor deze consoles zou verschijnen. Het is niet bekend of deze versies nu geannuleerd zijn of mogelijk op een later tijdstip zullen verschijnen.

Om de aankondiging van de releasedatum te vieren, is er een nieuwe trailer uitgebracht. Deze video check je hieronder.