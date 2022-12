In 2008 verscheen er een Hellboy-game voor consoles, alleen wist deze titel geen potten te breken. Upstream Arcade denkt het beter te kunnen doen met Hellboy: Web of Wyrd, een gloednieuwe game met het personage in de hoofdrol.

De nieuwe game van de rode superheld is een third-person roguelite action adventure met een op zichzelf staand verhaal. De ontwikkelaar gaat niet over één nacht ijs, want zij hebben de hulp ingeroepen van Dark Horse Comics en Nike Nignola, de bedenker van Hellboy.

Qua graphics is gekozen om de game zoveel mogelijk op de comics te laten lijken. Het knokken zal zwaar aanvoelen om de logge vechtstijl van Hellboy goed op de speler over te brengen.

Wanneer Hellboy: Web of Wyrd te spelen zal zijn is nog niet bekend. Wat we wel weten is dat het spel zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Er is ook een trailer vrijgegeven, die de grafische stijl en het knokken toont. Deze trailer check je hieronder.