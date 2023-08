Met de gigantische overname van Blizzard/Activision heeft Microsoft uiteraard een flinke speler uit de markt opgekocht en de rechtszaak en andere omstandigheden daaromheen hebben veel licht op de huidige stand van zaken in de industrie doen schijnen. De overname resulteerde in een soort verhit debat tussen Microsoft en Sony. Microsoft beweerde namelijk dat Sony hun overnameplannen probeerde te dwarsbomen.

Nu doet een oud executive van Microsoft en EA ook een boekje open over de machtspositie van Sony. Volgens Peter Moore – de persoon in kwestie – was Sony namelijk dominant nadat de hardware afdeling van SEGA zo goed als in puin viel. Hij beweerde dat veel ontwikkelaars in de ‘pocket’ van Sony zaten en dat het voor Microsoft erg moeilijk was om een naam te maken in de console industrie.

Sterker nog: er moesten cheques worden uitgeschreven van miljoenen dollars om maar te kunnen garanderen dat titels ook op Xbox verschenen en op hetzelfde moment als de PlayStation versies. De Xbox had namelijk nog geen playerbase waar ze naar konden wijzen om succes te kunnen garanderen. Microsoft moest de wereld overvliegen om ontwikkelaars en uitgevers te overtuigen om ook op Xbox hun games uit te brengen.

Hieronder kan je de Iron Lords podcast zien waarin Moore zijn bevindingen en ervaringen van toen bespreekt. Het relevante fragment begint ongeveer rond 1:46:00.