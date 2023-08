In 2021 werd Tourmented Souls uitgebracht, een survival horror-game die zijn inspiratie haalde uit klassiekers zoals de originele Resident Evil, Silent Hill en Alone in the Dark. PQube en Dual Effect hebben aangekondigd dat er een vervolg in ontwikkeling is.

Tormented Souls II draait opnieuw om Caroline Walker. Na haar avontuur in het eerste deel denkt ze eindelijk van wat rust te kunnen genieten. Deze rust is echter van korte duur, aangezien haar zus wordt getroffen door een vreemde ziekte. Niets lijkt te helpen, dus besluit Caroline op zoek te gaan naar een alternatieve manier om haar zus te redden.

Tormented Souls II zal worden uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De survival horror-titel staat gepland voor volgend jaar. Hieronder vind je de aankondigingstrailer van de game om te bekijken.