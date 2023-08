Tot nu toe wisten alle SteamWorld-games goed in de smaak te vallen bij zowel pers als gamers. Binnenkort kunnen we zien of deze trend wordt doorgezet met de volgende titel in de serie.

De nieuwste titel in de SteamWorld-reeks is SteamWorld Build en deze gooit het over een hele andere boeg dan de eerdere delen. Het is namelijk een ‘city-building dungeon crawling’-game. Of deze titel net zo populair zal worden als de voorgaande spellen in de franchise, kun je zelf ontdekken op 1 december 2023. Vanaf die datum is het spel verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Een nieuwe trailer van SteamWorld Build geeft je alvast een idee van wat je kunt verwachten van de game.