Vorig jaar oktober werden er beelden getoond van de horror-titel Retrieval. Daarna verdween het spel uit zicht, maar nu maakt het spel weer een verschijning en wel met een nieuwe video.

Retrieval wordt ontwikkeld door 333 Studio, een kleine gamestudio en zij maken gebruik van Unreal Engine 5 om vorm te geven aan de game. In de video onderaan dit bericht kun je zien hoe het spel er tot nu toe uitziet.

Er is op dit moment nog weinig bekend over deze horrorgame. Tot nu toe weten we alleen dat je in de rol stapt van Hana Loshe, een leidinggevende van een onderzoeksteam dat ver van de aarde een mysterieuze ontdekking doet.

De enige aangekondigde platform waarvoor Retrieval wordt ontwikkeld is de PlayStation 5. De releasedatum van de game is nog niet bekendgemaakt.