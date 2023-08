Na het Gollum-debacle is het normaal dat je niet meteen staat te springen om een nieuwe Lord of the Rings videogame. Return to Moria zou echter – afgaande op de onderstaande gameplayvideo – wel eens je aandacht en zuurverdiende centen waard kunnen zijn. Het betreft hier een survivalgame, waarin je terugkeert naar de iconische mijnen uit The Lord of the Rings, om daar op zoek te gaan naar onbetaalbare schatten. Klinkt best boeiend, toch?

Return to Moria heeft inmiddels ook een releasedatum gekregen – of toch gedeeltelijk. De PC- en PS5-versie van de game verschijnt op 24 oktober; Xbox-eigenaars zullen moeten wachten tot een nog niet nader bepaalde datum in 2024.