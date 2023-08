Sony’s streaming handheld zal zichzelf moeten gaan bewijzen op een markt gedomineerd door smartphones en tablets die, min of meer, hetzelfde doen als deze aparte gadget. Waar de PlayStation Portal natuurlijk in uitblinkt is de controller die netjes om hem scherm heen zit verwerkt. Maar hoe zit het met de batterijduur?

Concrete cijfers daarover durft Sony nog niet te benoemen, maar het doel is dat de batterijduur ongeveer gelijk is aan de DualSense… Wat nog niet heel veel zegt. Die batterijduur hangt namelijk ook af van hoe veel van de DualSense-functies er door een game gebruikt worden. Het gebruik van bijvoorbeeld de adaptieve triggers vergt ook wat stroom. Het definitieve antwoord zullen we vast ontdekken wanneer de PlayStation Portal eind dit jaar in de winkelschappen verschijnt.