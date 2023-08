Microsoft heeft met de Xbox Series X en S twee platformen, waarvan die laatste natuurlijk het goedkopere model is. Dit is ideaal voor gamers met een wat kleiner budget, die alsnog graag van current-gen games willen genieten. Tegelijkertijd vormt dit uitdagingen voor ontwikkelaars, omdat ze games eigenlijk inferieur moeten maken aan de versie voor de Xbox Series X.

Eén van de bekendste voorbeelden is Baldur’s Gate 3, die pas veel later naar de Xbox komt dan de pc en PlayStation. Om de game goed te laten werken op de Xbox Series S wordt de split-screen functie geschrapt uit die versie, zo kondigde Larian Studios al aan.

In een ideale wereld zou Microsoft de Xbox Series S laten vallen, omdat het voor ontwikkelaars dan een stuk gemakkelijker wordt. In zo’n situatie zou Microsoft echter veel gamers in de kou laten staan, dus dat gaat niet gebeuren. Daarover is Xbox baas Phil Spencer heel duidelijk in een interview met Eurogamer.

“On S, specifically, we designed the box with similarities to X, and clear places where we’re targeting a different performance. And we’re taking feedback from devs including Larian, I met with them today to talk about it and I’m confident we’re going to find a good solution and we’re going to learn. I don’t see a world where we drop S.”

Het is doorgaans niet de bedoeling dat features van games op de Xbox Series S niet beschikbaar zijn, het enige geaccepteerde verschil zit hem in de resolutie (en andere grafische opties zoals ray tracing). Toch sluit Spencer niet uit dat er in de toekomst meer verschillen zullen ontstaan.

Het primaire uitgangspunt ligt nu namelijk bij het aanbieden van games op beide systemen, dus gamers met een Xbox Series S hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken dat ze overgeslagen worden.

“There are features that ship on X today that do not ship on S, even from our own games, like ray-tracing that works on X, it’s not on S in certain games. So for an S customer, they spent roughly half what the X customer bought, they understand that it’s not going to run the same way.

I want to make sure games are available on both, that’s our job as a platform holder and we’re committed to that with our partners. And I think we’re gonna get there with Larian. So I’m not overly worried about that, but we’ve learned some stuff through it.”