Baldur’s Gate 3 is nu een paar weken verkrijgbaar op pc en de volgende release staat gepland voor de PlayStation 5. De Xbox blijft in dat opzicht wat achter, want hoewel de game naar de console van Microsoft komt was het onduidelijk wanneer precies.

Swen Vincke, de baas van Larian Studios, heeft op gamescom met Xbox topman Phil Spencer gesproken en dit was een succesvolle meeting, want na afloop kon Vincke melden dat Microsoft en Larian een oplossing hebben gevonden om Baldur’s Gate 3 dit jaar naar de Xbox te brengen.

Super happy to confirm that after meeting @XboxP3 yesterday, we’ve found a solution that allows us to bring Baldur’s Gate 3 to Xbox players this year still, something we’ve been working towards for quite some time.

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 24, 2023