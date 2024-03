Dat Larian Studios’ laatste game, Baldur’s Gate 3, een waar succes is, dat staat buiten kijf. De RPG werd enorm gewaardeerd door het publiek en ook wij waren fan. Jammer genoeg zal de Belgische studio in de toekomst zich niet bezig houden met DLC of een vervolg, maar Baldur’s Gate 3 heeft op zichzelf al een grote stempel gezet op het genre. Dit weerspiegelt zich ook in de verkoopcijfers: die waren ‘een stuk beter dan verwacht’.

In een recent interview met GameSpot maakte Swen Vincke (de baas van Larian Studios) bekend dat Baldur’s Gate 3 ongeveer dubbel zoveel exemplaren heeft verkocht dan hun vorige game, Divinity: Original Sin 2.

‘It’s almost doubled Divinity: Original Sin 2 now, so it’s doing really well, as Divinity: Original Sin 2 was very successful. So it did beyond what we expected.’