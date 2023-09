Review | Baldur’s Gate 3 – Toen de beroemde Romeinse veldheer Julius Caesar indertijd met zijn leger de Rubicon rivier overstak, deed hij dat met de inmiddels bekende woorden ‘alea iacta est’, oftewel ‘de teerling is geworpen’. Zijn beslissing was gemaakt, er was geen weg terug en hij ging de oorlog tegemoet, met de inmiddels bekende gevolgen. Deze korte geschiedenisles leert ons dat onze acties bijna altijd gevolgen hebben en dat hebben wij de laatste dagen aan den lijve mogen ondervinden. Caesar had het dan wel over een metaforische dobbelsteen, maar ons lot werd wel heel letterlijk bepaald door de worp van een dobbelsteen. Welkom in de wereld van Baldur’s Gate 3, een enorm diepgaande RPG van (de Belgische) ontwikkelaar Larian Studios die zich afspeelt in het fantasierijke universum van Dungeons & Dragons.

Een ongewenste bezoeker

Baldur’s Gate 3 begint gelijk met één van de meest intensieve activiteiten van het hele spel: het aanmaken van je eigen personage. Gezien we ons in het D&D-universum bevinden, is deze stap eigenlijk best wel belangrijk: je ras, achtergrond, (sub)class en bijhorende skill points zullen namelijk meermaals invloed hebben op het verloop van je verhaal. Het is een enorm diepgaande character creator die veel vrijheid biedt, zowel op functioneel als op esthetisch vlak. Als dit allemaal wat te overweldigend is voor je (of als het je gewoon niet echt kan schelen), kan je ook voor een ‘pre-set’ personage kiezen waarbij al deze keuzes al voor jou gemaakt worden. Personage gemaakt? Dan kan het avontuur eindelijk écht beginnen en we kunnen je beloven dat het een avontuur van jewelste wordt!

Het verhaal van Baldur’s Gate 3 in enkele zinnen samenvatten is eigenlijk onbegonnen werk, maar het algemene concept gaat als volgt. Je ontwaakt als een gevangene van een groep ‘mind flayers’, een soort wezens met tentakels waar H.P. Lovecraft spontaan een vreugdedansje voor zou maken. Erg lief zijn ze niet, want ze planten een ‘tadpole’ in je hoofd, een klein beestje dat ervoor zorgt dat jij ook in een mind flayer zal veranderen… alleen lijk je wonderwel nooit die transformatie mee te maken. Je ontsnapt van het schip en je moet een manier zien te vinden om de kleine indringer uit je schedel te krijgen, maar dat is uiteraard geen makkelijke opgave. Het is het begin van een epische reis richting de befaamde stad ‘Baldur’s Gate’ die je langs vele gevarieerde locaties zal brengen en waar je telkens nieuwe dingen zal meemaken.

Groot, groter, grootst

We zullen er geen doekjes om winden: Baldur’s Gate 3 is gigantisch. Naast het hoofdverhaal heeft de game ook enorm veel zijmissies die je om de haverklap zullen afleiden. Erg is dit niet, want je krijgt bijna altijd een unieke uitgewerkte verhaallijn waar je je tanden in kan zetten. Elke locatie op je pad heeft interessante personages en je zal opnieuw en opnieuw opgeslorpt worden in nieuwe queesten. Ook je partyleden hebben elk een eigen achtergrond en verhaallijn, waardoor ze evolueren als persoon en aanvoelen als reisgenoten van vlees en bloed. In principe kan je deze optionele missies negeren, maar we raden dit allerminst aan, aangezien je hierdoor spannende (baas)gevechten, intrigerende verhalen én nuttige beloningen misloopt. Ben je op zoek naar een diepgaande RPG waar je gemakkelijk meer dan 100 uren in kan investeren? Zoek niet verder!

Wat het geheel naar een nog hoger niveau tilt, is de manier waarop jouw beslissingen invloed uitoefenen op de wereld en de personages rondom je. Ja, dit concept is niet nieuw, maar de beslissingen die je neemt in Baldur’s Gate 3 zijn een cruciaal onderdeel van de spelervaring. Eén bepaalde keuze die je maakt, zorgt ervoor dat de metaforische vlinder zijn vleugels uitslaat wat uiteindelijk dramatische gevolgen kan hebben op het lot van een ander. Het spel is hierbij absoluut niet bang om ‘belangrijke’ personages het loodje te laten leggen, maar de verantwoordelijkheid ligt steeds bij jou. Vrijheid is de centrale term hier en dit zorgt ervoor dat elke playthrough uniek is.

De allesbepalende dobbelsteen

Zoals al eerder vermeld, speelt Baldur’s Gate 3 zich af in het universum van Dungeons & Dragons en logischerwijs volgt het dan ook de regels die aan de beroemde tabletop-RPG zijn verbonden. Dat wil zeggen dat bijna elke actie die je onderneemt, bepaald zal worden door een worp van de fameuze d20-dobbelsteen (eentje met 20 zijden dus). We gaven al aan dat je heel veel vrijheid krijgt in hoe je situaties aanpakt en vaak kan je conversaties en conflicten ‘manipuleren’ door bepaalde gespreksopties te selecteren. In zo’n geval werp je met de dobbelsteen en als je een minimale waarde werpt, zal je in je opzet slagen. Lukt dit niet… tja, dan zal je de gevolgen moeten dragen (of een eerdere save file laden en opnieuw proberen). Er is dus zeker een bepaald element van geluk aanwezig, maar dat is niet alles.

Je (sub)klasse en de verdeling van je skillpunten moeten namelijk tactisch ingezet worden in de juiste situatie om voordelen te verkrijgen: zo zal een brute, bijvoorbeeld, veel situaties kunnen oplossen met grof geweld, een magiër zal zijn intelligentie gebruiken, terwijl een rogue dan heel sluw mensen kan manipuleren. Als je een optie kiest waar jouw personage in ‘gespecialiseerd’ is, dan zullen er bonussen aan je worp worden toegevoegd. Een zeker inlevingsvermogen is dus wel vereist, wat enkel maar voor meer immersie zorgt. Ook bepaalde spreuken of potions kunnen bonussen bieden, dus opnieuw zijn er heel wat opties. De dobbelsteen speelt niet alleen een rol bij conversaties en het maken van keuzes, maar ook bij gevechten.

Kansberekening voor gevorderden

Gevechten werken volgens een turn-based systeem, waarbij een personage tijdens een beurt zich kan verplaatsen, een normale actie én een bonusactie kan ondernemen. Ook hier krijg je veel vrijheid om zelf te kiezen welke aanvallen of spreuken je uitrust (afhankelijk van de class van het desbetreffende personage). Of je aanval schade zal verrichten (en hoeveel dan) hangt opnieuw af van dé befaamde dobbelsteen, maar ook hier zijn er talloze opties om de gerolde waarde een duwtje in de rug te geven. Door je hogerop te positioneren, een spreuk met het juiste element te kiezen, ongezien aan te vallen, … stijgt de kans dat je een (kritieke) aanval zal uitvoeren en dus meer schade zal berokkenen. Let op: ook vijanden kunnen deze trucjes toepassen.

Ook bij gevechten zijn de mogelijkheden eindeloos en je zal toch wel over wat tactisch inzicht moeten beschikken om bepaalde (baas)gevechten te overleven. Zoals je al merkt zijn we heel enthousiast over het systeem, maar er zit wel een achterkant aan die medaille. De enorme diepgang en de bijna grenzeloze vrijheid die Baldur’s Gate 3 je biedt, zorgen voor een best steile berg om te beklimmen (vooral als je nog niet zo bekend bent met D&D). Je zal initieel moeten experimenteren met allerlei tactieken, maar de game houdt je handje allerminst vast. Er zijn enkele korte tutorials, maar deze dekken bijlange na niet de volledige lading. Hierdoor wordt het in de eerste uren een extreem gevalletje van ‘trial-and-error’, wat kan frustreren. Eens je doorhebt hoe alles in elkaar steekt, is de combat fantastisch… maar je zal wel een hoge instapdrempel over moeten voordat je die voldoening krijgt.

Kritiek succes, maar ook enkele missers

Ook op vlak van geluid en technische zaken valt er veel te vertellen. Laten we beginnen met een lyrische lofzang over het auditieve aspect: de soundtrack van Baldur’s Gate 3 is enorm geslaagd, maar wat écht indruk op ons heeft gemaakt, is de prestatie van de stemacteurs. Bijna elke zin is ingesproken en bijna elke stemacteur levert enorm puik werk af. Zelfs NPC’s die er vrij onbelangrijk uitzien, hebben hun eigen voice-lines en dat is enorm indrukwekkend. Veel goeds te melden dus, maar jammer genoeg is dit het punt waar we even onze roze bril moeten afzetten en hard moeten zijn: laten we het hebben over enkele andere technische zaken die niet zo goed zijn. Baldur’s Gate 3 heeft namelijk last van bugs, ondanks dat er al talloze updates over het spel zijn gegaan.

In een game van deze omvang zijn bugs bijna onvermijdelijk, maar ze zijn net iets te talrijk en te indringend om te negeren: we kregen tot drie maal toe te maken met een game-breaking bug, eenmalig crashte het spel én dan zijn er nog de kleinere (visuele) bugs. Ook de AI van je partyleden begaat wel eens een blunder (soms blijft iemand achter een oppervlak vaststeken) en de camera wil wel eens vervelend doen als je in een gebouw loopt. Op vlak van grafische modi zijn er twee opties: quality (native 2K met 30fps) en performance (960p dat door upscale-technieken 2K wordt en 60fps). Die 60fps wordt echter vaak niet gehaald: meestal ligt de framerate tussen de 50 en 60fps (wat niet heel hard stoort), maar in sommige cutscènes en in latere gebieden dropt deze naar nog lagere regionen.

Visueel hebben we weinig te klagen over het spel: fotorealistische graphics zijn het misschien niet, maar de omgevingen zien er scherp uit en het kleurenpalet van elk gebied voegt heel wat sfeer toe aan de game. Wat ook leuk is, is dat je de game integraal met maximaal vier spelers samen kan spelen via zowel lokale als online multiplayer. In dit geval worden je AI-teamleden vervangen door echte spelers, maar weet wel dat ze vasthangen aan jouw save file en jouw wereld (of vice versa). Standaard zal de game hier overschakelen naar de quality modus met 30fps en deze werkt eigenlijk best goed zonder storende framedrops. De multiplayer optie is leuk, maar tegelijk is Baldur’s Gate 3 een game met een sterk ‘singleplayer DNA’, waardoor dit eerder een fijne bonus is, in plaats van een integraal deel van de ervaring.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Pc, Xbox Series X|S (volgt op een latere datum).