Eerder deze week vonden de BAFTA Games Awards plaats en zoals ergens te verwachten viel, heeft Baldur’s Gate 3 zich ook daar als een grote slokkop gedragen. De titel schoot de hoofdvogel – beste videogame van het jaar – af en veroverde daarnaast nog vier andere prijzen, waaronder die voor beste verhaal, beste muziek en beste acteur in een ondersteunende rol.

Naast Baldur’s Gate 3 zagen we ook Alan Wake 2 (beste artistieke en auditieve verwezenlijking), Super Mario Bros. Wonder (beste familiespel en multiplayer) en Cyberpunk 2077 (best evoluerende game) de revue passeren. Stuk voor stuk titels die het verdienen om nog eens in de bloemetjes gezet te worden, als je het ons vraagt. Wat denken jullie ervan?