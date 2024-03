De Game of the Year van 2023 award ging naar een game van Belgische makelij: Baldur’s Gate 3. De award was de bekroning op hun werk, dat door bijzonder veel mensen is gespeeld. Het is daarom opvallend dat Larian Studios, gevestigd in de buurt van het pittoreske Gent, zich niet gaat bezighouden met een vervolg op Baldur’s Gate 3. Swen Vincke, de oprichter van de Gentse studio, deelde dit mee op de Game Developers Conference in San Francisco.

Hij wist ook te melden dat, ondanks het grote succes van de game en de positieve reviews zoals de onze, er geen extra content zal verschijnen voor Baldur’s Gate 3. Meer zelfs, Larian Studios gooit het helemaal over een andere boeg en laat Dungeons and Dragons achter zich om zo op iets anders te kunnen focussen. De wereld van Baldur’s Gate laten ze nu namelijk in de handen van Wizards of the Coast.

Een vervolg is dus zeker niet uitgesloten, maar die zal niet van de hand van Larian Studios komen. Jammer, maar we zijn stiekem ook wel benieuwd naar wat de studio dan voor ons in petto heeft.