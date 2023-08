Assassin’s Creed Jade is een game voor smartphones, die voor zowel Android als iOS verschijnt. Gezien het een mobiele game is, zal de titel natuurlijk te besturen zijn met touch controls. De nodige games op mobiel ondersteunen tegenwoordig echter ook controllers, wat de speelbaarheid ten goede komt.

Het is echter de vraag of ondersteuning beschikbaar is in de game bij release. DualShockers vroeg executive director Andrei Chen of de game controller ondersteuning biedt, waarop hij reageerde met het bericht dat dit veel gevraagd werd door spelers van de beta, maar bevestigen kon hij het (nog) niet.

“It would be easy for us to add controller support, Assassin’s Creed games are native to controllers, so technically it would be easy. However, we wanted to overcome the challenge of creating an Assassin’s Creed game with touch controls.”