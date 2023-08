Nintendo houdt geen strikt schema aan als het gaat om het toevoegen van nieuwe games aan Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket). Het is daarom altijd afwachten wanneer abonnees op deze service weer aan de slag kunnen met één of meerdere ‘nieuwe’ games. Volgende week is het weer zover.

Op 30 augustus 2023 wordt Excitebike 64 namelijk toegevoegd aan Nintendo Switch Online. Deze versie biedt tevens de mogelijkheid om de multiplayer modi online te spelen. Dit is de enige titel die dan zal worden toegevoegd aan de digitale service voor de Nintendo Switch.

Om je geheugen op te frissen over hoe Excitebike 64 er ook alweer uitziet, is er een trailer vrijgegeven. Deze trailer check je hieronder.