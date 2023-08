Tijdens gamescom werd met OutRage een nieuwe multiplayer beat em up brawler aangekondigd. In de game van Hardball Games neem je het op tegen 31 andere spelers in een gigantisch vuistgevecht, waarbij ook het gebruik van straatmeubilair niet geschuwd wordt. Verder zal je ook voordeel kunnen halen uit het gebruik van je omgevingen om spelers schade toe te dienen.

Om de game aan te kondigen, verscheen er een trailer die je delen van de actie laat zien. OutRage zal ergens in 2024 verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en mobiel. Bekijk hieronder zeker even de aankondigingstrailer van de brawler.