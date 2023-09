We stappen vandaag de maand september binnen en dat is gelijk een maand van jewelste met natuurlijk de release van Starfield, The Crew Motorfest, Lies of P, Mortal Kombat 1 en ga zo maar door. Het is een uitstekend gevulde maand met ontzettend veel grote releases die zeker de moeite waard zijn om in de gaten te houden.

Hieronder op een rijtje welke games er allemaal voor de komende weken gepland staan. Het betreffen hier bevestigde, grote titels. Voor meer releases raden we je aan de digitale verkoopplatformen van de consolehouders in de gaten te houden, net zoals de pc-stores zoals Steam.

Week van 1 september

Sea of Stars (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 8 september

Baldur’s Gate 3 (PS5)

Starfield (XSX/Pc)

NBA 2K24 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 15 september

The Crew Motorfest (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Ad Infinitum (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Super Bomberman R 2 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 22 september

Hellsweeper VR (PS VR2)

Party Animals (XO/XSX/Pc)

Lies of P (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Mortal Kombat 1 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 29 september

Train Sim World (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (PS5/XSX/Pc)

PayDay 3 (PS5/XSX/Pc)

Overpass 2 (PS5/XSX/Pc)

EA Sports FC 24 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Ga jij nog één van de bovenstaande games halen en zo ja, welke?